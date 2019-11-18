12月開騷　王梓軒：驚但都要堅持

歌手王梓軒出席電台訪問，即將12月在會展舉行音樂會，講到近日社會局勢問題下，多個演唱會及活動均告取消，問到他可有擔心？梓軒坦言 ：「冇驚就呃人，雖然有冒險，咁我個騷有好多人參與，我哋嘅信息係講同行、感恩，為傳達訊息冒險都係值得，驚但都要堅持。」他稱同事已有兩手準備，會make sure確保觀眾安全，所以音樂會將提早於晚上7時15分舉行，除非影響觀眾安全才會取消，若其他不便問題他們就會盡量克服，但一切以觀眾安全為先唔會冒險。而梓軒稱已請了衛蘭和衛詩及慈善團體的小朋友，將60人齊集台上演唱福音歌曲，相信效果出來很有力量，為觀眾帶來正能量。

另外，他有份演出的無綫劇集《多功能老婆》將下星期播出，但暫時未見他有宣傳，他稱不擔心收視問題：「深信劇情能感動人，只要觀眾有心情去睇，會對故事動容，做娛樂圈就係要帶好心情畀觀眾，一個心情出口，其他嘢冇得擔心。」而原本上星期劇集有宣傳活動，最後都決定取消，所以相信劇集首播當晚會有活動，若再有調動會配合。

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