衝出香港！蘇慧恩獲亞洲音樂盛典頒新人獎

歌手蘇慧恩（Ophelia）出席亞洲音樂盛典2019，當日有不少中港台日韓歌手列席，Ophelia於頒獎典禮上獲得新人獎，與一眾中港台新人在頒獎台上領獎，Ophelia說：「今次係第一次參與香港以外亞洲嘅頒獎典禮，好多謝公司為我爭取呢個獎項，冇諗過可以憑着《一馬平川》呢首歌曲參與新人獎嘅競選，更可以踏上頒獎台領獎，嗰一刻真係好感動好興奮，好多謝屋企人一直都叫我唔好放棄，支持我做音樂，好感恩身邊有好多志同道合音樂嘅朋友喺音樂路上幫咗我好多，好感謝香港公司嘅團隊們，因為佢哋好落力宣傳我嘅新歌，希望呢首歌曲可以帶畀大家正能量，就算有幾艱巨嘅困難，大家都可以努力克服，堅持向目標進發，好似我一樣，雖然我嘅音樂路唔係一帆風順，但我到依家都唔會放棄，繼續堅持做更多嘅音樂，希望可以感染身邊嘅人！」

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