化身黑面靚太！朱晨麗話你知邊度買嘢平

無綫花旦朱晨麗（朱朱）有份演出的台慶劇《多功能老婆》即將播出，不過一出場就玩變臉，化身黑面女神，還與一班好姊妹齊齊黑口黑面。

一嘗購物狂滋味

朱朱在劇中飾演愛扮靚的靚太，鍾意買衫、修甲、美容，特別愛敷面膜， 經常都會買很多新款面膜跟姊妹們分享，而現實中屬慳妹一名的朱朱笑言能在劇中一嘗購物狂的滋味，還可以乘機敷面膜美容，所以拍得很開心。

搵定目標極速掃貨

講到扮靚，朱朱自言喜歡網購，並自認是網購能手兼格價專家，為了格價及買平貨，任何購物網都不放過：「上網買嘢平好多㗎，好多時拍劇未埋位冇乜嘢好做就會上網買衫，主要買定平時做訪問、出席活動同商演時着嘅衫，我唔一定要買名牌，喺網買嘅衫都好靚又平，最緊要唔使出街，因為拍劇太忙，根本冇時間行街買衫。就算出街，都係極速Shopping嗰隻，我會一早搵定目標，睇準晒款式、顏色、尺碼，查定店舖位置存貨，去到店舖就會即買，好快手，試都唔洗試，買完即跳上車。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。