《解決師》劇透：O Sir得知Chloe死亡真相

第二十六集(11/18)

O Sir（王浩信飾）用加密訊息相約Jovy（唐詩詠飾），卻被S發現二人行蹤。原來O Sir借助Jovy作掩飾，實質與John（詹秉熙飾）聯手鏟除S……有公司主動接洽滔天，並提出優厚合作條件，其後頌如（陳敏之飾）發現幕後老闆是TY（唐文龍飾），認為他背着恩人另起爐灶，TY百口莫辯。奕鋒（彭皓鋒飾）欲離間O Sir、John師徒感情，揭開當年Chloe（張曦雯飾）之死真相，O Sir痛心疾首。奕鋒同時派殺手伏撃二人，並施放毒氣，O Sir、John性命危在旦夕，而解藥只有一份……

第二十七集(11/20)

TY恩人黃永正（夏雨飾）親自約見頌如，頌如始知錯怪TY，向他賠罪，二人關係更進一步。蔣滔（羅樂林飾）生忌，Man Sir估計太子（李天翔飾）會前往拜祭，派人拘捕他。S埋伏墳場欲殺害Jovy，太子不顧安危撲出保護她，隱身一旁的Man Sir欲暗中射殺太子滅口但不果。太子終受傷被捕， Man Sir以其家人安全威脅他封口。Man Sir勢要控制黑白兩道，Ace（馮盈盈飾）欲勸無從。O Sir、高Sir暗對Man Sir起疑……

第二十八集(11/21)

美霞（苗可秀飾）記掛太子，獨自回港聽審，太子終認罪。TY、頌如宣布結婚，Jovy萌生與O Sir安定的想法。Ace面對Man Sir的野心甚感擔憂，並懷疑有了身孕但不敢求證。Man Sir吩咐下屬捉拿小鳳（黃嘉樂飾）嫲嫲，幸好被O Sir及時救走。Man Sir驚覺有異，終發現O Sir監聽其電話，將計就計，令高Sir、O Sir陷入危機……高Sir中槍入院，O Sir頓成疑犯，被警方通緝。Man Sir發現有神秘人報警，壞他計劃。

第二十九集(11/22)

高Sir無恙醒來，得到高俊（丁子朗飾）機敏協助，順利將說話傳給Jovy。O Sir、Jovy聯同眾學生，避開警方耳目，成功取得有助O Sir脫罪的證據。Man Sir得知Ace懷有身孕，更有動力實踐計劃。Ace屢勸無效，暗中偷走藏有Man Sir罪證的隨身電話，欲交給Jovy，但最後心軟卻步。可惜，Man Sir仍誤會電話已落入Jovy手中，奕鋒隨即派人展開追殺。Jovy中槍跌進海中，頌如、美霞傷心欲絕……

第三十集(大結局)(11/23)(星期六)

Ace自責連累Jovy，Man Sir仍用歪理說服Ace。O Sir與Man Sir聯手對付奕鋒，奕鋒欲潛逃，Man Sir在碼頭有所行動，O Sir早已暗中監視……為奪回罪證，Man Sir、O Sir掀起最後對決，O Sir更驚悉一個重大秘密。一個月後，改過自新的Man Sir與Ace盼望將來，奕鋒手下突然現身，槍頭直指Man Sir……O Sir醒來，向Linda（胡琳飾）打探Jovy下落……​