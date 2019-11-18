康華被執屍！夜蒲老蘭遭一蚊Joe強暴

藝人康華近日忙於為無綫新劇《逆天奇案》開工。客串演出的她內心戲發揮機會十足，劇情講述她曾遭強姦至憤世嫉俗，不時作出激烈行為向社會控訴。日前她與「施暴者」游莨維（一蚊Joe）現身蘭桂坊，拍攝醉酒及殘廁強暴戲份，一身性感打扮的康華低胸大騷長腿之餘，演技入木三分。

現場搵「臨時」演員

雖然二人首次合作，但已默契十足，康華更大讚對手風趣幽默：「佢仲會講定等間佢會點做、隻手會掂到我邊個部位，所以好放心。最搞笑係導演一叫roll機，竟然有一對真醉客主動入咗鏡，個女仔嘅表現正正就係我要做嘅動作，意外地令畫面更添真實感。」

一蚊Joe被點相

拍攝期間有外籍女生路過，竟一眼認出一蚊Joe，康華趁機打趣：「我哋問佢係咪成日喺蘭桂坊蒲，搞到佢有啲尷尬。」拍到「戲肉」時二人要轉往附近殘廁「gathering」，她笑指自己亦是首次參與類似戲份的拍攝，幸而放膽去做，問題不大，導演很快便收貨，康華更感激幕後工作人員的貼心：「我哋未埋位前，佢哋預先喺殘廁做晒清潔功夫，等拍攝環境可以舒服啲。」

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