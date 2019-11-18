劇集熱爆網登權力榜No.1　楊紫隨時取代楊冪

內地女星楊紫在新一期的《明星權力榜2019》中的網絡影響力指數排行榜中搶佔了第一位，除了力壓二、三位的趙麗穎與唐嫣外，更將楊冪和迪麗熱巴擠出三甲，令兩人只能守在四、五位，加上其他知名機構指數排名顯示，楊紫皆穩佔三甲，反映女星受歡迎程度正在洗牌。

楊紫去年憑《香蜜沉沉燼如霜》大受歡迎，網上播放量更突破100億點擊率，劇集令她聲名大噪，繼而播出的《親愛的熱愛的》同樣地口碑收視俱佳，更被讚演技出色。今年楊紫的人氣亦隨新作《我的莫格利男孩》話題不絶，得以延續。她扮演的「霸氣女總裁」更成模仿對象，「楊紫總裁穿搭」成為熱門搜尋關鍵字，話題不斷的楊紫聲勢急增，成為新一代女神的代表。

楊紫的跑出與楊冪和迪麗熱巴的作品口碑下滑不無關係，兩人近期作品未見突出，令楊紫把握良機，乘虛而入。楊紫更有取代楊冪之勢，向來有「旺夫體質」魔法的楊冪亦開始失去靈光，她與霍建華合作的民國劇《築夢情緣》收視率一般，未能帶旺拍檔。相反楊紫的《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的熱愛的》、《我的莫格利男孩》除了令自己人氣急升，更令男主角爆紅，相得益彰。楊紫嶄露頭角，更被睇好有力取代楊冪「收視女王」的寶座。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。