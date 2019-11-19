唔怕傷頭皮　IU為新碟巡唱每星期染髮一次

韓國女歌手IU昨日推出新碟《Love poem》，早前為演唱會染了一頭紫髮的她，為了主打歌《Blueming》而把頭髮染成藍色，她昨日下午透過V Live直播演唱新專輯的歌曲及與粉絲互動。

最近正在進行全國巡迴演唱會的她指自己染髮染得很頻密：「依家我每星期染一次髮，嚟過演唱會嘅粉絲都會知道，我頭髮啲顏色甩得好快。」當粉絲擔心她的頭髮染太多會好傷時，IU就叫大家不用擔心：「我頭皮冇咩大問題，我漂頭髮時都唔會痛，我對我嘅頭髮冇留戀，所以可以唔駛擔心我。」她又笑指自己今年已經患了感冒5次，也打了流感針，今年冬天應該不會再感冒。

另外，與IU是多年好友的男星李玹雨於上月19日退伍，他為IU的新歌《above the time》擔任MV男主角，這亦是他於2011年為IU的歌曲《YOU & I》，第二度為IU拍MV。

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