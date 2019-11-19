東方日報C1：張振朗遇天降攝影機扑傷入院

地獄黑仔王張振朗排舞出事，被攝影機扑傷入院接受治療，但仍不忙撩小妹妹玩。

被戲稱「地獄黑仔王」的無綫藝人張振朗再來一單黑仔事件！繼前年被天降帳篷擊傷後，前日為台慶排舞時突然被吊臂攝影機從天而降擊中，要立即入院治理，認真無辜！

今日11月19日是無綫台慶日子，因應社會環境，今年《萬千星輝賀台慶》改名為《珍惜香港發放娛樂TVB 52年》，節目依然有藝人表演不同項目，包括跳舞、唱歌、玩樂器及行Catwalk等，被力捧上位的張振朗將與著名排舞師麥秋成大跳型格街舞，但前日綵排時發生意外！

醫院撩女硬食檸檬

當時一部吊臂攝影機突然從天而降，砸向張振朗上身及另外一名無綫藝訓班學生，他當堂大感疼痛，隨即送院檢查。無綫安排專車將他與同告受傷的藝訓班師弟送往聖德肋撒醫院診治及照X光，等候應診期間，他見到鄰座有一名兩、三歲女孩，突然愛心大發，忍痛撩女孩玩耍，但女孩似乎不領情，嚇到大哭並返回一名男子身邊，硬食檸檬的張振朗顯得相當尷尬！其後他接受醫生診治後見無大礙，繼續返電視城綵排。

無綫助理總經理（非戲劇製作）余詠珊昨日回應記者查詢，簡述當時情形：「佢傷到左膊，現場嘅人都好驚，忙住查問佢傷勢，雖然睇嚟冇乜事，但叫佢去醫院檢查，醫生證實佢啲骨冇嘢，但叮囑如果覺得有問題就返去再照吓。」對於有指此部分表演為錄影部分，余詠珊否認，表示是現場直播。

昨晚張振朗透過電話回覆本報，表示傷勢沒有大礙：「多謝關心！冇撼到頭，係撞到膊頭嘅位，休息吓就OK，點都要做埋個Show！（傷勢痛唔痛？）痛呀！所以要食止痛藥，好彩照過冇裂骨，但之後會再照清楚，睇吓軟骨同韌帶有冇受傷， 因為之前啲舊患都未好番晒。」 而他昨日如常練習，戴帽現身的他接受《東張西望》訪問，見他精神不錯，但沒有提及受傷一事， 只說：「好開心第一次挑戰跳舞，今次代表訓練班跳，自己係訓練班出身，係開心事。」

行街中頭獎擔正劇被抽

張振朗雖獲無綫力捧， 但運程卻麻麻，除了突然「中頭獎」 外，又接二連三 被連累影響劇集播映期， 因而被網友封為「地獄黑仔王」！

遭黃心穎拖累

張振朗首次在劇集《堅離地愛堅離地》及《牛下女高音》擔任男一，今年4月被同劇的黃心穎「偷食」事件影響，令劇集播映無期，幸《牛》劇最終解禁成為台慶劇，但《堅》劇只安排在馬來西亞播出，在港則播映無期。

被黃子恆連累

去年底黃子恆被爆出桃色事件，即有傳他與張振朗合演的劇集《包青天再起風雲》臨時要抽起，今年4月改播內地偶像劇《小戲骨：包青天怒鍘陳世美》頂上，《包》劇最終延至7月才播出。

聖誕中帳篷

2017年聖誕節期間，張振朗於凌晨時分與謝東閔等行街時，商場天台有三個大型帳篷突然從天而降，張振朗走避不及被擊中，傷及背脊、腰及膝蓋，要送院治療。

破例預錄表演環節 今日照做Live！

每年無綫都會直播台慶騷，今年亦不例外，但由於現時社會動盪，為確保節目能順利進行，無綫特別於昨日錄影藝員的表演環節，以備不時之需！ 昨日眾藝員雲集電視城作總綵排及錄影，馮盈盈的大露背戰衣及菊梓喬的低胸晚裝率先搶fo。

而陳曉華與蔡嘉欣將會有空中表演，陳曉華透露雖已是第三次演出，但今次動作較驚險，練習時亦因心急曾跌低。表演空中呼拉圈的張曦雯昨日亦於社交網分享練習片段，盡騷美腿！

歌手戴祖儀、林穎彤與何雁詩會唱Opening，戴祖儀笑言擔心拖尾長裙會被踩到出醜，而譚嘉儀預告會穿貼身裙晒瘦身成果，吳若希則搞笑表示要墊三個缽仔糕搶鏡。

吼實50萬現金獎 曹永廉想要3年合約

每年台慶都會搞大抽獎，今年巨獎是50萬存款現金及20萬鑽飾獎品，難怪全台藝員都吼到實！曹永廉、陳山聰、黎諾懿、譚俊彥及黃智賢等昨日被問到目標是否巨額獎金獎品？阿廉即搞笑為獎品「加料」，笑言除了有獎品還會另加三年合約。

黎諾懿則認為新婚的陳山聰中獎機會最高，山聰亦望有獎攞，並承諾會請食飯，他表示因忙拍劇，婚後與老婆甚少能見面，只有「同眠」的機會，因為太攰，要待劇集埋尾後才補數，阿廉即搭嘴講有味笑話：「得分幾鐘都冇時間？」山聰即笑答：「你又知我分幾鐘？」

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