犯太歲唔信邪　安俊豪破財黑足全年

歌手安俊豪（Simon）日前30歲生日，原來每年佢都會同粉絲搞聚會，但今年因為社會問題佢曾經考慮過唔搞，但最後臨時決定舉行，好在都有數十名粉絲出席，令佢好感動：「每一年生日都會同粉絲搞聚會同大家聚會，今年都唔例外，而今年都係我踏入30歲嘅生日，今年都諗過唔搞嘅，因為社會環境同交通都麻麻，我都好擔心大家因為各種原因參加唔到，但我好感恩，我都決定好遲先搞，都有幾十人去參加，好多謝佢哋一直咁支持我，好感動。」

本身屬蛇嘅Simon，今年犯太歲，本身佢都唔信，但係自爆由年頭黑到年尾：「向來我都唔迷信，冇話去攝太歲，今年真係我最黑仔嘅一年，又唔見電話、唔見銀包，揸車嗰陣又壞零件，搞到要滯留喺條街度，有晚瞓覺間房又漏水，好多破財嘢，如果有得揀，我一定會去攝一攝。」問到佢有咩生日願望，Simon話：「都知大家香港人都有唔好嘅能量，希望大家所求嘅願望都可以成真，同埋自己唔好咁黑仔。」

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