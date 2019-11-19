TRCNG成員爆料遭鐵凳打傷　出道後孭債920萬

祐茱與泰宣向事務所提出解約，亦向傳媒爆料指曾被事務所高層虐打。

出道兩年的韓團TRCNG的19歲成員祐茱與泰宣，最近向所屬TS事務所提出解約，二人已透過代表律師向首爾地方警察廳提交訴狀，律師指TS負責人A某和理事B某慣性地虐打成員致他們受傷。TS方面反控二人誣告，又指兩人擅自缺席行程，影響組合活動。

祐茱與泰宣向韓媒爆料，大爆曾被事務所高層虐打，除了用牙刷打頸，祐茱更被鐵椅打到全身瘀傷，他有診斷書，亦有成員可作證。

他們又展示宿舍照片，透露十人居於首爾市龍山區漢南洞的兩層宿舍，其中8人分住一樓兩個單位，另外兩人居於2樓雜物房，沒有暖氣，樓底非常之矮。宿舍環境擠迫，十人共用兩個廁所，其中一個塞咗，十人要共用一個廁所，試過因為事務所不肯嗌人修理，最終由祐茱母親出錢，而生病時的醫藥費亦是各成員自付，服飾亦是自費，三餐則多以便利店的便當解決。今年7月5日氣溫高達34度，宿舍冷氣故障，4千多港元的維修費亦是由10名成員平均分擔。

此外，二人又向韓媒公開事務所的不平等待遇，包括雙方簽下9年合約，事務所與各成員的收益分配，唱片與音源為9:1（即事務所9成，各成員佔1成），由第3張正規唱碟改為8:2，拍廣告與出席活動則為7:3，組合10人僅能從一成唱片收益再瓜分，如音源有100韓圜收益，每名成員僅袋得1韓圜，即是99:1。

二人又提供事務所給予的結算單，由2011年1月至去年6月為止，組合合共花費了16億4,329萬韓圜（約1,100萬港元），收益約2億6,953萬韓圜（約180萬港元），已負債高達13億7,376萬韓圜（約920萬港元），至今已孭債13億韓圜。事務所理事否認二人聲稱曾遭虐打一事，又指報道內容是斷章取義，另外8位成員今日上傳短片表示將以8人陣容繼續活動。