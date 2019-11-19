【娛場】遲來的好運　區軒瑋演富豪上位

「原來我拍咗超過一百部電影劇集，我自己都冇諗到有咁多。」你可能以為說出這句話的人很早就在演藝圈打滾？事實上區軒瑋雖然是透過第12期藝員訓練班而入行，但直到他入行後第19年，45歲之齡才有首次真正的幕前演出！

藝員訓練班是演藝人才的搖籃，有人一畢業就演出機會不絕，亦有人畢業後選擇轉行。1983年，二十多歲的區軒瑋報名參加無綫第12期藝員訓練班，同期同學有劉青雲、吳啟華、吳君如、劉嘉玲等等，但他畢業後並沒有留在電視圈發展。當時有位前輩建議他去發展唱歌跳舞，他便參加1984年「全港十八區業餘歌唱比賽」，還奪得深水埗區冠軍。當時的十八區總冠軍是張學友，區軒瑋笑言輸給「歌神」很合理：「我只不過係個凡人。」

之後區軒瑋主力幕後工作，他在電台為廣播劇配音，同時擔任廣告美術指導，又去了和朋友搞生意。在他45歲的時候，亦即由參加藝訓班起計「入行」第19年，他終於初嘗演戲滋味。他有幸參演電影《無間道》，飾演黃秋生部下一角。這個演出機會可能來得遲，但對區軒瑋而言是好運的開端：「拍完呢套戲之後，可能我係新面孔，而且係大片，所以好多導演留意到我。」

機會遲來總好過不來，由《無間道》開始演出機會源源不絕，雖然演的都不是主要角色，但因為他有獨特的外型和氣質，令他有和巨星合作的機會，更衝出香港，參演過日劇和韓劇！2012年，他在中日韓合拍的劇集《Strangers6》中飾演公安局長，連日本殿堂級演員唐澤壽明、韓星吳智昊都是他的「手下」。2017年，韓劇《20世紀少男少女》指定由他演香港首富「李嘉誠」一角，曾參演韓劇的香港演員不多，區軒瑋可以說是演富豪「上位」了！此外，他曾與木村拓哉、周迅、洪金寶、郭富城等巨星演對手戲，分分鐘比一線演員更多集郵機會，真的很幸運！

本來是自由身的區軒瑋，因為一次和偶像合作，令他決定成為全職演員，於2014年重返無綫簽約拍劇！儘管他的演藝事業在四十多歲才正式發展，至今已累積拍了超過一百部電影和劇集。他大多飾演富豪、律師、警司、醫生等專業人士角色，更厲害的是連特首都演過！他笑言做「有錢佬」盡享福利：「去啲地方都係靚嘅外景，酒店、高級場所、酒吧等等，都係舒服嘅環境，又唔洗去偏僻地方拍攝。」

憑貴族氣質成無綫「御用富豪」的他，坦言有監製叫他保持現在的留鬚形象。他不怕被定型只演上流社會角色，更指富豪都有很多性格，不是每次都用同一演繹方法。他笑言自己快將取得長者兩元乘車優惠，希望能一直演戲直到不能演為止！請即收看《娛場》，了解區軒瑋的奇妙演藝歷程！