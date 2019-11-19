戲中演夫妻　河正宇爆秀智似會長經常請客

韓國災難片《白頭山：火山浩劫》將於下月在韓國上映，河正宇、李炳憲、秀智及田慧振等一眾主演今早在首爾狎鷗亭出席發布會，秀智身穿黑色吊帶Deep V裙現身，十分優雅。

記者會上，河正宇指秀智經常請客：「同佢嘅年齡好唔襯，但佢飲酒同食飯時都成日請客，所以好多人都叫佢做會長。」而今次他和相差16歲的秀智飾演夫妻，問到與秀智合作的感受時，他說：「我哋喺開始同結尾時有見面嘅場面，真係好感謝。」河正宇坦言當初知道要與秀智演夫妻時，曾擔心年齡差距太大會不合襯，但導演指自己與老婆的年齡差距更大，令他有了勇氣去拍攝。

秀智表示雖然與河正宇在戲中是夫妻，但有不少場面都是自己一個人拍攝，覺得很孤獨，相反與前輩合作的場面時就感到很有力量，她與李昇基合拍的劇集《亡途覓雪》（Vagabond）正在熱播，秀智就指在戲中會展現和電視劇中不一樣的一面。

而李炳憲是首次飾演北韓要員，除了要講北韓文，亦要說多國語言，他透露事前花了不少努力：「我有好大部分時間要講俄語同中文，所以有老師嚟到現場，我仲有叫佢哋幫我錄音，等我可以喺拍之前一路聽住錄音，聽到熟為止。」