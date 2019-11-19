Taylor Swift粉絲死亡恐嚇Bieber經理人

美國天后Taylor Swift的舊歌版權4個月前被加拿大天王Justin Bieber的經理人Scooter Braun收購，上周被爆Taylor於今個月24日舉行的美國音樂頒獎禮（AMA）時被Scooter以及舊唱片公司Big Machine創辦人Scott Borchetta禁唱舊歌。據知Taylor的fans即做嘢恐嚇唱片公司的職員之外，亦對Scooter與Scott作出死亡恐嚇！

據知Taylor的fans透過不同媒體包括社交網、短訊及電郵對他們作出恐嚇。就連Scooter的老婆與及他們的幼年子女都唔放過。認真唔啱！Scooter位於納什維爾的控股公司辦公室上周亦因此而關閉，並報警求助。而最新消息Big Machine剛公布將准許Taylor在AMA唱舊歌，Taylor暫時未有回應。

查實Taylor的fans向來出名瘋狂，幾年前她的fans因為不甘真人騷女王Kim Kardashian對Taylor的批評，而在她的Instagram洗版式放老鼠emoji。