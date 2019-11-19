朴祐鎮膝頭受傷做手術　S.COUPS宣布停工

韓國男團Seventeen正忙於進行世界巡唱，最近有多名成員因身體不適而缺席演出，成員Jeonghan日前就因身體抱恙而未能參加雅加達的演唱會，而所屬的Pledis事務所昨晚在社交網站發文，指現年25歲的隊長S.COUPS最近出現心理上不安的症狀，需要停工休息。

Pledis指S.COUPS正接受醫生的診斷，將會接受詳細的檢查，而經過判斷之後，認為S.COUPS需要充分的休息，S.COUPS與Seventeen的成員經過慎重的考慮後，決定暫時中斷演藝活動，Pledis承諾會盡最大努力保護和確保旗下藝人的健康，又呼籲外界不要對於S.COUPS作出過份猜測和誤會。

至於男團AB6IX的20歲成員朴祐鎮本月16日在活動上不慎受傷，所屬的Brand New Music事務所今日透露朴祐鎮當日受傷後，立即到醫院接受治療及檢查，被診斷為「膝蓋軟骨撕裂」，朴祐鎮需要接受精密檢查及手術，他現在已經完成手術並正在恢復之中，之後亦要接受康復治療，所以AB61X將暫時以四人陣容活動，他亦不會參加今天舉行的Brand New Music家族演唱會。