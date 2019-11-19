太太佗第二胎未夠三個月　張致恒再做老竇

藝人張致恒（Steven）今年七月宣布同圈外女友雯雯育有一子張天寶，當時仲為天寶舉行百日宴，之後九月二人正式簽字成為夫婦，Steven更為養家，要喺四星級酒店「炒散」，喺廚部做散工。

估唔到已經七個幾月大嘅天寶好快就可能做哥哥！雯雯呢日喺社交網留言，指自己食唔到嘢，仲話做咩都冇力：「已經幾日食唔到野（嘢）..咩都冇力做唔到，辛苦你照顧個仔仲要照顧我，辛苦你要將我食完一兩啖既（嘅）野嘢食埋佢，辛苦你要一日煮咁多餐比（畀）我食，辛苦你要遷就我既（嘅）脾氣同無理取鬧。仲有幾個月..大家一齊努力堅持埋佢！」隨即Steven即留言安慰老婆，話要好好減肥，如果唔係抱唔起兩個：「因為你我真係要好好減肥先得，如果唔係我抱唔到倆個啊，我愛你！」令網友猜測雯雯再度有喜，紛紛送上恭喜。

據知，雯雯已經有喜，但未夠三個月唔講得！

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