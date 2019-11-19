台慶藝員大抽獎　52萬大獎畀佢贏咗！

台慶節目今晚舉行，但因社會動盪，無綫以防萬一，昨日已預先錄影好台慶節目，而每年台慶高潮之一的藝員大抽獎亦已經錄影，並由20歲女藝員邱晴奪得52萬現金獎及獎品。對於奪得台慶大獎，邱晴接受訪問時笑言整個過程都「烏烏吓」：「當時係由阿姐（汪明荃）負責抽幾位藝員出嚟，我係第一個叫出嚟，當時都唔識反應，身邊同事叫我出去嘅時候，我仲呆頭呆腦，之後有幾位藝員同事被抽中玩遊戲，每一個人可以揀一隻電動公仔，然後鬥快去終點，由於我開頭都唔知發生乜嘢事，何依婷都有提議我去揀隻貓，但我因為睇中咗隻兔仔，最後都係揀咗兔仔，之後由頭放到尾贏咗，好開心！」

「不嬲有啲符碌運」

問到獎金點樣用？她笑言：「會請同事食飯，尤其一齊練舞嗰班同事，都應該要用五位數字，我亦問過上年台慶大獎得主黃庭鋒點用筆錢，佢話做定期。」問邱晴是否一向很有抽獎運？她笑言：「不嬲都有啲符碌運，或者上天想獎勵我排舞好努力呢！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。