爆大鑊累死人！苑瓊丹收口：依家爆啲開心嘅

一身偵探造型的苑瓊丹，今日為開電視節目《開工大吉77》錄影，請來由藝人轉型做武術導演的羅天池擔任嘉賓。講到節目含爆料環節，曾揭「魔術鹹豬手」大秘的她，笑言：「依家係爆啲可接受、開心嘅，以前搞到人哋雞毛鴨血，嗰時都曾經講過唔再做呢啲爆料節目，但呢個就係得意、有趣啲。」續介紹節目除揭露藝人工作趣事外，亦會解構幕後工作人員的八卦趣聞，例如茶水阿姐、燈光師、導演、收音師及攝影師等：「令到娛樂圈唔再神秘，可能遲啲會訪問埋記者，第一句就問幾錢人工。」

苑瓊丹指節目暫定26集，不過就沒有邀請好友做嘉賓。提及她早前自爆因太緊張而要食安眠藥進睡，她打趣笑話：「尋晚都想食！好耐冇開早，我哋又會走唔同地方拍嘢，驚會冇精神，今次想近距離有貼地互動，所以冇叫Set稿，所有嘢都係即時發揮、即時記，都有啲壓力。（老公冇詐型唔陪佢？）佢都成日唔喺香港，我哋感情昇華到一個階段，見唔到都等於見到。」

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