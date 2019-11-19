獲甄子丹相救！李宛妲為新片獻第一次

由藝人甄子丹主演的《葉問》電影系列來到第四集《葉問4：完結篇》，除原班陣容演出外，新一集加入現年16歲的新人李宛妲（Vanda），她在一場被同學欺凌的戲份中瞓身演出，慘被摑至流鼻血！

練習太極一個月

劇中講述Vanda被同學欺凌虐打、掌摑兼剪去長髮，幸得飾演葉問的甄子丹上前相救。Vanda第一次拍電影，就與子丹有不少對手戲，她大讚對方非常友善，打詠春又好看，好像與生俱來，亦很喜歡對方演的葉問，剛柔並重！提到在英國拍攝這場被欺凌的場口，她透露為此事前練習了太極一個月，從早到晚都在練：「拍動作戲好辛苦，每日都發現身上有唔同嘅傷，拍被掌摑嘅戲，冇諗過對方出手咁狠，摑完之後導演話好睇！當刻我非常開心，但之後大家開始驚恐，因為我流緊鼻血，今次仲係我第一次流鼻血！」Vanda續指動作指導袁和平（八爺）還加長了她被虐打的戲，但Vanda眼中八爺人很好，又不發火，很像自己爺爺，還會親自將動作演出來給她看。

吊威吔做啦啦隊

除了埋身肉摶的動作戲，Vanda戲中還要吊威吔跳啦啦隊舞做出不同高難度動作，她表示雖然沒有接觸過啦啦隊，但因為自己本身是學舞蹈，所以很快就上手：「啲動作有老師帶住做，我同其他女仔一齊練習，呢種團隊合作我非常喜歡，甚至想喺現實生活中加入啦啦隊！」

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