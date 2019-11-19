獲選十大優秀影片　溫碧霞憶拍外景凍到病

藝人溫碧霞（Irene）代表其主演的新片《嫌疑者說》，出席在廈門舉行的一年一度電影盛事《金雞百花獎2019》，她開心《嫌疑者說》撼贏逾三百多部參選電影，成功被選為十大「優秀影片」之一，同時打入了11月底在米蘭舉行的米蘭電影節。她捧着獎座興奮地恭喜劇組：「真係好犀利，替劇組感到好開心，連續入選三大影展，其實喺金雞百花獎過三百部候選電影中，好多都好高水準，而入選嘅其餘9部電影都好高質素，電影幕前幕後都努力同認真，不枉全組付出嘅一切。」

她表示回想拍攝該片時大家也很辛苦，在冰天雪地的烏魯木齊拍攝，開拍第一天因為太凍，她未適應氣溫而冷病發高燒，但她只休息了一天，第二天便立即捱病繼續開工，但她完全不覺辛苦，反而更加投入角色：「嗰時天氣真係好凍，對腳好似結咗冰咁冷，身體貼滿暖包都冇用，不過病咗反而更加投入角色，我個角色要素顏，要完全唔化妝，因為牽涉入一宗案件，我要好崩潰同傷心，情緒完全配合晒個劇情，劇組買咗藥畀我食，拍咗兩日就好番晒，完全唔覺得辛苦。」

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