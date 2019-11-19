下體得手指尾咁短？黃翠如爆睇過洪永城全相

藝人黃翠如、蕭正楠、曹永廉及洪永城（Tony）於台慶的「真假遊戲」項目中互爆私隱，翠如一開始就自爆睇過Tony全相，並以手指尾比喻「小Tony」長度，阿蕭及阿廉聞言即起哄，你一言我一語揶揄，翠如繼續狙擊Tony：「就係因為睇過佢先鍾意阿蕭！」氣得Tony出言還擊：「你真係淫賤不能移，就係喺土耳其睇到？」

之後輪到阿蕭表示婚前曾對同性有興趣，翠如聽罷即罰示老公：「死㗎！」阿蕭繼續吹捧自己：「我曾經喺同志榜打低言承旭做榜首㗎！」翠如誓不罷休追問阿蕭：「你當住全香港觀眾講呀！」嚇得阿蕭立刻笠水指是造假。而Tony就透露早前於澳洲拍旅遊特輯時試食新鮮袋鼠鞭及袋鼠精，阿蕭隨即再揶揄：「你成個袋鼠鞭咁嘅樣啦！」被三人句句串爆的Tony也不懂招架，一臉無奈。

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