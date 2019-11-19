章立衡一身毛獲導演睇中

章立衡（前名：劉子千）頂着母親甄珍是兩屆亞洲影后，有着無比壓力，加上父母不和，令他暫停了音樂事業，及後他轉了跑道改往演戲，卻創出一條新路向，更加奪得「最佳喜劇表演獎」，可說為他打下一支強心針。

最近章立衡參演Netflix劇集「罪夢者」與影帝張孝全、視后賈靜雯合作，他在戲中要講粗口、食檳榔、劈友樣樣齊，一改斯文形象，給人亮眼演出。

說到他入選這部劇集是因為一身毛，導演陳映蓉問他：「你身上是不是長有好多毛？」之後他拉開衫領給她看，一看就確定入選演「鬼哥」這個角色，他笑言多謝導演看得起他的毛。

劇情中有他幫王柏傑沖涼，對方更是全裸出現他面前，他說：「拍戲我沒看過裸體的男人，也沒有幫男人洗過澡，應該是導演很欣賞男人裸體的戲，初時導演說我們的戲有裸露戲份，我還以為是賈靜雯呢，怎知卻是王柏傑。」說來好失望。

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