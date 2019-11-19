入行令戀情告終！陳凱彤作失戀曲憑歌寄意

歌手陳凱彤（Lillian）去年完約離開英皇，轉投新公司，繼推出兩首國語歌後，現連續推出廣東新歌《不掃不快》及《冷處理》，本月尾亦將舉行小型音樂會，她坦言很感恩：「入嚟前有年幾冇出過歌，都有問過自己喺呢行仲有冇機會。」她坦言新公司給她很大自由度，但一度有壓力：「可能以前備受保護得太好，令我一出嚟有少少驚，未試過一個人manage晒MV想點，但變相都畀咗動力我，學識咗好多嘢。」她透露準備拍《冷》MV時很大壓力，臨飛去拍MV前更左右眼輪流生眼瘡，令她十分擔心：「因為要諗MV點拍、整頭化妝又要自己嚟，所有嘢都要好上心，好彩最後完成拍攝。」

3年前失戀寫下

她透露《冷》是自己作曲，在3年前失戀時寫：「講一段關係已經你又唔理我又唔理，但大家仍然喺埋一齊，距離好遠。」她坦言是親身經歷，對方是圈外人，可能因自己當時入了行：「我畀唔到安全感佢，感情又淡咗，大家唔理對方，所以就分開。（拖拉咗幾耐？）其實係幾個星期嘅事，因為我飛咗去做嘢，好少搵佢，到返嚟時就散咗，之後都冇再搵過對方，佢同我散咗一年之後就結婚。」談到感情生活，現年26歲的她大呻好dry，問到恨不恨拍拖？她坦言：「有機會嘅話可以試，但依家都想專心做嘢先，啱啱轉咗新公司好多嘢都要上心啲。（屋企人會唔會催你？）有一次同屋企人傾，我話『唉，我都係唔拍拖啦...』爸爸即刻話『唔得，呢個係終生嘅事，唔可以唔諗。』不過都係順其自然啦。」

最高峰勁減80磅

談到身為肥妹仔的她入行後一直努力減肥，她表示比高峰期時已輕了很多：「一開頭入行係減咗80磅，但中間有反彈，之後再慢慢減，要keep住減，因為係終生事業。」但她坦言臨拍《冷》MV前減到差點走火入魔，每日都是起身、跑步、練歌，只食包及飲奶，問到現時可會不再迫自己減肥？她坦言：「我覺得最緊要係個人嘅精神，如果咁harsh去減，對做嘢都有影響，所有嘢都唔好迫自己，前排就係迫自己太犀利，所以令情緒好波動。（滿意依家嘅身形？）未滿意㗎，哈哈，但慢慢減。」

場地提供：五勺

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