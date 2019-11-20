挑戰古文普通話對白　祥仔甘做男二有原因

視帝黎耀祥主演的內地古裝劇《鳳弈》已在港播出，他對上一套無綫劇已是年半前的《逆緣》，事隔多月終於再有新作跟香港觀眾見面，他表示《鳳》劇編審是合作過《西遊記》、《秀才愛上兵》及《巾幗梟雄》系列的張華標，默契十足，因此二話不說接拍。

好人做到厭

曾奪三屆視帝的黎耀祥對演技仍有所追求，希望接演多層次甚至古怪角色，直言近年多被安排做正直好人，笑言「好人難做」，也驚會做到厭：「主角好少可以做離經叛道嘅事，我好怕又係做好男人，有個好老婆好家庭，咁咪即刻做自己？我希望有啲新衝擊，客串都好，所以我成日叫監製唔好搵我做好人，好似『柴九』係小人物，會有情緒，做角色最緊要有人性，唔係完美咩都唔會嬲。」

同皇后搞曖昧

《鳳》劇中黎耀祥飾演表面上囂張跋扈的中侍朗朗坤，他指角色複雜有層次，所以即使今次是男二也樂意接拍，事實上其神級演技成功搶晒鏡！講到戲中與皇后有一段微妙感情，他直言相當特別：「皇后同官注定唔可以一齊，只可以互相守護，呢份感情現今世代係冇，你唔可以佔有佢，但依然不離不棄，係好昇華嘅感情。」

堅持講普通話對白

鮮有返內地拍劇的黎耀祥表示其中一個挑戰是熟讀普通話古文對白，雖然官方必定再有後製配音，但祥仔仍堅持現場說普通話，非常敬業：「我希望同其他人同一語言，唔想抽離咗，所以準備工夫多好多，壓力好大。」

對於佘詩曼拍《延禧攻略》時一招「廣普交替」，黎耀祥笑言非常犀利：「呢招勁呀！但我覺得要轉Channel仲難！」而TVB版他會親自配音，令觀眾更有親切感：「自己演繹番會更細緻，有時講嘢尾音、語氣可以交代唔同意思，我覺得廣東版效果仲好。」

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