視對方係競爭對手　泫雅E'Dawn望年底忙住過

韓國性感女歌手泫雅與男友E'Dawn去年8月高調公開戀情，之後與所屬的Cube事務所在協議下解約，今年初與男歌手Psy開設的P NATION簽約，二人同於本月5日推出新歌回歸樂壇，更以情侶檔開回歸騷及上節目《認識的哥哥》，而他們最近為時尚雜誌擔任封面人物，寫真於昨日公開，二人頭貼頭合照，泫雅又瞓在男友的大髀上，展現日常恩愛一面。

而在拍攝完結後，二人輪流訪問對方，當E'Dawn問泫雅為何不與男友分享工作的事時，泫雅說：「兩個人想做嘅嘢同喜好都好分明，一路留意住對方，就係尊重對方，當然亦有覺得對方係競爭對手！」而E'Dawn回答相同問題時，就說：「今次隻碟我希望可以有我自己嘅色彩，想用我自己嘅力量去完成。」

他們又談到年末的計劃，泫雅希望直到年底的頒獎禮，也可以忙碌地度過：「希望去到年底嘅演出時，有『原來今日係1月1號啦？』咁嘅感覺。」而E'Dawn亦希望在今年餘下的時間都可以忙碌地工作。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。