東方日報C1：蔡少芬誕8磅慈姑椗換大屋拒減産

與武打影星張晉結婚11年的女星蔡少芬，相隔六年意外懷孕，昨日宣布為老公追仔成功，上周順利誕下「慈姑椗」張樂兒。B照湊、錢照搵，她揚言不會減產，皆因家住市值3,000多萬元獨立屋的她怕子女「唔夠住」，有意再入市，實行大屋再換大大屋！

現年46歲的蔡少芬（Ada）與張晉育有八歲長女張楚兒及六歲次女張信兒，今年6月突然宣布懷有第三胎，並於上周五（15日）為老公追到「慈姑椗」，順利誕下8磅2安士重的幼子張樂兒！自公布懷孕消息以來，兩人一直對BB的性別保密，直至昨日才由張晉在微博公布追仔成功的喜訊，還上載一家五口全家福及拖着兒子小手的相片，他留言：「11月15日，母子平安，歡迎張樂兒來到張家，我們平安回家啦！」相片是在醫院拍攝，穿着睡衣的Ada產後精神不錯，而榮升姐姐的張信兒更緊緊抱實弟弟。

兩個女錫晒弟弟

Ada昨日接受訪問時表示，兒子是上天所賜的「寶貴產業」：「BB好健康，老公有跟埋入產房剪 臍帶，好照顧我。一開始我好驚，又要重新學習湊BB，但一見到BB嘅時候，就好感動同眼濕濕，仲好感恩同好興奮，多謝上天畀咗一個 寶貴嘅產業我。兩個家姐（女兒）已經大個女，佢哋好錫細佬，樂兒嚟到呢個家庭會好幸褔，有好愛佢嘅爸爸、媽媽 同家姐。」

封肚六年的Ada意外有喜並誕下麟兒，雖然要再經歷日以繼夜湊B的日子，但她的事業心仍很強，揚言不會減產：「其實六年前已經封咗肚，今次係一個感恩嘅意外，就算生多咗個都唔會減產，大家記得有工作 就要搵我喇！」

張晉：真係要封肚

而張晉昨日接受訪問，難掩追仔成功的喜悅，揚言不會再生B：「BB好大隻、好健康。我哋當然係非常之開心啦！ 我哋不嬲冇諗過再有（BB），所以真係要封（封肚）喇，再唔係就我封！」 生三個夠晒數，Ada揚言錢要繼續搵，皆因她要貫徹其儲錢又「儲樓」的作風！手持過億元物業兼有「樓后」之稱的Ada，雖然現居三房兩廳、面積1,694呎、市值約3,000 多萬元的元朗爾巒獨立屋，但據知她擔心兒子出生後「唔夠住」，未 能讓子女有更大的居住及活動空間，故有意今年內再度入市買「磚頭」，實行「大屋換更大屋」！

愈住愈豪手執1.5億「磚頭」

愛買磚頭 保值的張晉與蔡少芬，在香港、北京及張晉家鄉重慶均有物業， 粗略估計總市值高達1.5億港元！憑《甄嬛傳》成功打入內地市場的蔡少芬， 與憑《一代宗師》奪金像男配角而名利雙收的張晉，吸金力雙管齊下，曾在短短兩年內掃四個物業。他們現時在港持有的五個物業包括元朗錦繡花園、灣仔囍匯、柯士甸凱旋門、何文田皓畋，還有2015年以2,600萬元買入、現居的元朗爾巒獨立屋，而北京與重慶則有四個市值共約4,000萬元的物業。

蔡少芬精打細算、心思細密，買樓攻略不但為保值，更為兩個女兒着想，有指她為包抄港九名校網，故在2013年內連買兩個單位，以1,200萬元買入凱旋門及以810萬元買入灣仔囍匯。張晉曾讚太 太理財能力強及投資眼光高，笑言把 財政大權全交對方，所有收入全進貢，再每月獲發零用錢。

婚後兩個月 張致恒又做老竇！

藝人張致恒（Steven）今年7月驚爆與圈外女友雯雯育有一子張天寶，當時為兒子舉行百日宴後，9月正式簽字結婚。想不到婚後兩個月，雯雯已極速懷上第二胎，據知現時佗B不足三個月，未能正式向外公布！不過，她近日透過社交網發文，感謝老公貼心照顧，亦暗示喜訊：「已經幾日食唔到嘢，咩都冇力做唔到，辛苦你照顧個仔仲要照顧我，辛苦你要遷就我嘅脾氣同無理取鬧。仲有幾個月，大家一齊努力堅持埋佢！」

Steven亦留言：「因為你，我真係要好好減肥先得，如果唔係我抱唔到兩個啊，我愛你！」隨後，Steven發文正式宣布再做爸爸：「多謝大家嘅祝福，感謝主畀多一個小孩我哋，我會好好努力令到佢哋快樂成長！」其家姐張詠恩亦讚他：「好厲害！真係好生得！」

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