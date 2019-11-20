對住老公真情流露　楊丞琳即時變喊包

台灣歌手楊丞琳即將推出第11張專輯《刪、拾 以後》迎接出道20周年，之前舉辦聽歌會，透露新專輯邀來很欣賞的歌手合作，包括徐佳瑩、魏如萱等，老公李榮浩亦是合作對象之一。專輯主題緊扣30歲分水嶺，新歌《獻醜》講述真正遇上對的人時，可以很放心地在對方面前表現各種不堪情緒。問可會在老公面前放屁獻醜？她即大笑指問題太生活化，隨後坦言：「但他很常看到我哭，雖然大家經常會聽到我朋友說我很難流淚，但在他心中我很愛哭，因為信任另一半，所以才會流露最真實的自己。」

講到新碟邀得許哲珮為愛犬Yumi創作歌曲《泥土》，楊丞琳坦言錄音時因想起患細胞瘤的愛犬而情緒激動落淚，要休息至少半小時才能繼續，提到的Yumi明年將滿15歲，她忍淚哽咽說：「我不知道牠能陪我多久，我一直告訴自己，要趁牠還在時為牠唱一首歌。」幸好Yumi病情目前已控制住。

至於提到《Love is Love》，歌詞描述30歲前的她曾在愛情上委曲求全，為了配合另一半而失去自我，楊丞琳笑言：「這是整張專輯中壓力最大的一首，沒想到我也可以唱得這麼性感。」