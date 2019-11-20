影相唔掂　張子丰被女友詐型

歌手張子丰近日推出新歌《完美情人》，雖然歌名看似是Sweet爆情歌，但其實是講述一對戀人未滿的男女（關系超過一般朋友，但還達不到戀人程度的狀態），因為有好多外在條件要考慮，故遲遲都未在一起，更或有機會錯失一段感情。笑言是外貌協會的他，喜歡有笑眼的女生，繼而熟絡後會了解性格，再憑感覺判斷︰「最重要係內涵，願意改變去迎合。（有冇拍拖？）冇呀，一路都有留意身邊出現嘅人，不過到頭嚟都係隨緣，想係圈內人，會了解我做啲咩。」

講到曾經為另一半做過最冧的事，他自爆是手作王︰「試過為女友設計佢鍾意嘅卡通人物iPad套，唔會買貴嘢，唔想無止境咁愈買愈貴。」有另一導演身份的他，卻認衰仔指冇剪過片送女友︰「另一半係有要求過，但喺私人時間都比較抗拒做有關工作嘅嘢。（影相？）係天下間作為男友最難嘅一件事，冇順利影到一張，所以成日都會聽到『又話係導演嚟嘅！』好唔鍾意聽呢句，可能對攝影冇天份。」

髮型︰Terrence Chan@HAiR

化妝︰Priscilla Tse@makeupforeveracademy

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