靚湯回歸喇！湯洛雯減磅兩個半月搣甩肥肉

佢喺社交網同網民分享減肥心得，透露已經減咗兩個半月，用咗好多方法，因為新陳代謝已經冇以前咁快喇！佢話冇特定嘅餐單，但會計番自己嘅BMI跟番自己每日所需嘅卡路里食，絕對唔可以食少過，笑言：「譬如話一日我可以食1300卡路里，咁我可以淨係食零食食足1300卡路里都得，咁當然唔係日日都係咁啦！」又謂好多人會同佢食清啲戒鹽戒油戒糖，但佢覺得好磨蝕意志力，所以要搵一個自己可以持之以恒嘅方法！

除咗食，當然要做運動啦，佢坦承係「懶人之中嘅極品」，但係經過今次減肥歷程佢發覺做運動係必須！為咗搣甩肥肉，靚湯仲去按摩通淋巴做機，無所不用其極，最後佢就話呢啲都係佢嘅經驗，唔係專業，只供參考，最後佢就鼓勵大家：「不過都係嗰句，減肥唔係一朝一夕嘅事，需要持之以恒，希望大家鍛煉到willpower，搵番一個健康靚靚嘅體魄啦！」

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