小肥口賤戲被Cut　J.Arie唱主題曲雞煲作酬

歌手J.Arie（雷深如）和小肥到電台宣傳電影《獅子山上》主題曲《#哪懼牆攀不上 Fear not the Wall》，原本兩人都有參演電影，但因片長關係最後被删走戲份，小肥完全被Cut晒，J.Arie被Cut剩一秒遠側面，小肥說：「我做一個口賤友，去醫院探林德信病，我覺得走位好有心思，希望出碟嗰陣可以有番。」J.Arie的角色延續電影《死開啲啦》港女角色，與林德信再續前緣，問到戲份被Cut，是否有收片酬？兩人表示有收利是，但跟導演相識多年，即使唔收錢都拍，J.arie說：「依家幫手唱主題曲酬勞就有一個雞煲，唔緊要啦！我第一次拍戲係同佢合作，唔計酬勞。」問到會否感到不開心？她坦言可惜，希望再有機會原班人馬拍攝，由他們做主角。

他們又指最近社會問題影響，市民都沒有心情看電影，但希望這套100%純港產片可以為大家打氣加油。問到最近的工作有否受影響？小肥說：「我還好，Keep住有啲校園騷。」J.Arie表示本身有場中大騷，但也要取消：「唔緊要，最重要安全，依家見步行步，都唔會係擔心自己搵食先。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。