大談婚姻觀　周迅哭泣嗌怕死

內地女星周迅早前與台灣藝人柳翰雅（阿雅），於日本拍攝內地綜藝節目《人生奇遇2》，並到當地療養院作探訪，當看到患病的老人時，周迅忍不住哭了起來，直言感到「很難受」，而當她跟一位名叫道子的女士以及其患有阿滋海默氏症的丈夫幸貞先生談天時，道子曾問丈夫知道自己是誰時，幸貞先生只能以唱歌回應，令周迅忍不住淚水，偷偷哭泣。之後，周迅與道子談及人生話題，她不諱言自己很怕死，就算坐長途飛機亦會驚一餐：「我很怕飛很遠的路，怕飛機抖，其實我是怕死。」

近年，周迅與美籍華裔演員老公高聖遠屢傳婚變，在節目中，周迅亦提到自己對婚姻的看法，她指因父母關係，從小就認為婚姻一定是美好的：「我覺得我父母非常幸運，走在一起是一生一世一輩子的那種，所以我從小對婚姻的那觀點是那樣子的，覺得婚姻一定是美好的。」不過，周迅雖然覺得婚姻是美好的，但她亦有指自己對愛情有不安感：「我相信愛情，但你說我有沒有不安全感？我非常有！我不可能完全的複製我父母的狀態，因為複製不到，我們的人生有我們人生自己的體驗，我想誠實地去做我的選擇。」

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