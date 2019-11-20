社會動盪！陳家樂衛詩雅電影延期冇工開

藝人陳家樂及衛詩雅（Michelle）出席品牌頒獎禮，Michelle自爆24號35歲生日：「陳家樂成日粗心大意，所以佢可以喺呢度揀禮物畀我。」家樂即反駁，但講錯說話：「我唔係粗心大意，係守財......係節儉先啱。」Michelle即謂：「今日呢度好多品牌，好多嘢揀，會揀啲嘢叫佢送畀我，可能護膚品。」家樂即反擊對方冇送過禮物給自己，Michelle笑言家樂都冇送過，兩人即笑言其實大家都不是太熟。問到生日會怎樣慶祝？她表示會食飯，生日願望就希望開心和有工開。

問到社會動盪可有影響他們工作？Michelle坦言有：「本身依家應該開緊工，工作係要排到下年年頭，但依家就停咗，未知延期到幾時。（幾多套戲受影響？）3套，依家一直延期。」家樂亦表示有兩套電影延期，但自己趁機上演技班充實自己：「我跟林立三學做戲，尋日上第一堂，同公司新人一齊上，真係大開眼界，同之前演戲方法扭轉，重新適應。」

問到Michelle可有乘機增值自己？她笑言本身想一齊學戲，但因太貴：「冇咁佢咁有錢，所以叫家樂學完話我知學咩。」家樂即踢爆：「佢仲話諗住去觀堂，想唔使錢上堂，好衰格！」Michelle笑言：「我仲叫佢一定要take notes畀我。」而問到現時收入可有受影響？Michelle表示：「有影響。（有冇影響供樓？）還好，因為我層樓唔貴，我冇咁大膽買貴價樓，依家仲供緊，會繼續努力。」

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