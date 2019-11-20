王梓軒入行10年　趙增熹破天荒出演MV

歌手王梓軒入行十年，下月將舉行十周年演唱會，他想藉着演唱會主題曲《多得你》答謝一路以來與他同行的前輩及戰友，故邀請了C君填詞，歌詞中充滿感恩之心「前行一雙腳踏過，同行多得你伴我」。除此之外，歌曲MV更邀得恩師趙增熹破天荒亮相，早前他們與個唱班底的Cousin Fung、結他手Bonny、鼓手Joey及打碟的Sean等一齊拍MV。

MV講述阿熹去到一個地下音樂室，見到梓軒表演，被他的演唱吸引着，阿熹將一個寫上「台上一分鐘，台下十年功」的杯墊交給梓軒，雖然鏡頭簡單，但阿熹笑言：「都好難㗎！我都NG咗好多次，哈哈！」王梓軒話：「好多謝恩師幫忙，呢個MV好開心可以請到合作咗好耐嘅朋友同我去拍，個故事講兄弟一齊努力，Cousin Fung同我一齊寫呢首歌，其實我十周年（個唱）嘅班底每一位都喺我嘅音樂路上共事或者好重要嘅崗位，今日同佢哋拍MV，係想表達我哋由細玩到大，由細band房玩到大舞台咁……」Cousin Fung搞笑地說：「MV講佢十年生涯裏面，啲朋友一個一個咁消失，最後就得番佢自己，好慶幸成為當中嘅一員。」

梓軒希望首歌具有治愈的感覺，開始作曲時，希望聽完會覺得溫暖，他說：「我唔孤單嘅，覺得有好多人陪我完成一啲重要事情，所以我選擇咗Gospel（福音）去寫。」梓軒還請來早前參加「軒引力」比賽的幾位小朋友一同演出，四位小朋友更讚梓軒人又叻，唱歌又好聽，氹得他十分開心。

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