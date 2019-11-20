《澳門國際影展》　曾國祥執導作成焦點

曾國祥執導的《少年的你》成影展焦點之一。

第四屆《澳門國際影展暨頒獎典禮》將於12月頭舉行，由曾國祥執導的《少年的你》成影展焦點之一，屆時會與監製許月珍及主演的周冬雨現身影展開幕典禮，以及電影的展映活動，周冬雨更獲選為本年度澳門影展的「焦點影人」。

日本著名導演三池崇史將帶同新作《初戀》出席影展，而同行的演員團隊則有窪田正孝、Becky、内野聖陽等。日本歌舞喜劇《與我喜舞吧》入選影展的「日本銀幕盛會」，導演矢口史靖（Shinobu Yaguchi）將聯同監製Chiaki Kusu及電影中飾演催眠師的寶田明（Akira Takarada）一同亮相。

除了以上嘉賓，今年將亮相影展的星級嘉賓還有入圍「國際競賽單元」的《我們二》 導演 Filippo Meneghetti及主演德國女星Barbara Sukowa、入圍今年康城影展的《南方車站的聚會》的導演刁亦男、執導電影《Judy》的英國導演Rupert Goold以及《換面人生》的荷蘭導演Sacha Polak和主演女星Vicky Knight等，相當熱鬧。

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