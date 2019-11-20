吳浩康新歡舊愛同場　鍾舒漫崔碧珈互讚

歌手鍾舒漫（Sherman）和崔碧珈（Anita）齊獲邀出席於中環的髮型店任開幕嘉賓，兩人本來大纜扯唔埋，但心水清便想起正是吳浩康（Deep）的新歡舊愛首度碰頭，今年4月被踢爆Deep和Anita秘戀中，最後兩人才肯公開認愛。其實Sherman和Deep已分手多年，去年因Deep與女友Michelle 分手和亦曾傳和Sherman復合，不過最後兩人情願保持好朋友關係，而Deep很快就成功奪得Anita芳心。

至於這次與Deep新歡Anita同場，問到Sherman可識Anita？她謂表示：「係第一次見，我諗唔到你哋會問呢個添，係第一次見。（冇打招呼？）大家有笑嘅，佢都好有禮貌嘅女仔。」可有尷尬？Sherman坦言：「零尷尬！所以我先好意外你哋問，因為自己都醒不起，你哋先記得。（太耐嘅事？）完全唔係呢個年代，哈哈！」

希望張致恒做個好爸爸

另外，再問到Sherman另一舊愛張致恒（Steven）火速又再做爸爸，宣布有喜一事？Sherman即「唉」了一聲：「點解咁多嘢關我事嘅，都已經唔係呢個世紀嘅嘢，都係睇新聞知，冇刻意恭喜，不過相信佢做咗人老竇心態會唔同，會負責任，希望佢學習做個好爸爸，一家人開開心心。」太快又第二胎？Sherman謂這些不能控制，她跟妹妹年紀只差一年：「其實小朋友係上天賜嘅禮物，戥他開心啦！」

崔碧珈唔尷尬

至於Anita問到與Deep舊愛Sherman同場，Anita就大讚Sherman靚女兼友善。問到事前可知與對方同場？Anita表示：「之前一晚都知有邊啲藝人會出席，唔會尷尬，大家同喺呢行事，一定有機會碰到，又唔會尷尬嘅。」

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