幕後變歌手　新人林家謙被迫分手

林家謙今年由幕後創作人跳出幕前挑戰歌手身份，更被一眾新人看好奪新人獎，他即淆底大叫怕怕︰「我係好驚攞，因為其他新人太多Fans，係有啲壓力，不過我認為良性競爭係好嘅。」

自嘲年紀漸大、唔唱就冇得唱，加上又有不少歌手朋友支持，最後他決定試一試跨出幕前，出奇地令他大感成功︰「以前落咗好多閘，覺得自己唱得唔掂，會推啲Live騷，依家會接多啲，面對鏡頭又講多啲，呢份滿足感係見到自己成長。」但他自言歌手不易做，要迫自己「分手」︰「以往表演都一定會黐住部琴，第一次上電視一冇部琴對手就唔知點，全程插袋搞到畀人感覺好寸，依定迫自己拎番隻手出嚟。同時有唔少人都會覺得創作人唱歌一定麻麻，睇過有評論叫我寫番歌算，呢啲善意、惡意批評都可以鞭策自己進步，目前兩邊都會Keep住做。」

場地︰The Stadium觀塘店

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