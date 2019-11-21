生父不及養父大　陳瀅張鎬濂跟繼父姓

陳瀅、張鎬濂和竇靖童都有一個愛錫自己的繼父。

周冬雨獲繼父含辛茹苦養育成人，其實圈中有不少藝人及星二代的父母離異，跟隨母親與後父生活，幸得後父視如己出照顧長大，足證父愛偉大。

陳瀅與繼父感情好改姓

藝人陳瀅身世坎坷，未出世時生父已因腦瘤離世，其母親改嫁後便將她交給婆婆照顧，在加拿大生活，但繼父多年來仍對她供書教學，她回流香港發展時亦得對方支持其生活開支，而陳瀅亦由本姓「鄭」改為跟隨後父姓「陳」，父女情不言而喻。

李亞鵬撐竇靖童闖樂壇

內地男星李亞鵬與天后王菲於2005年結婚，他對太太與前夫竇唯所生的女兒竇靖童照顧有加，當年竇靖童未能適應在國際學校的生活，李亞鵬立即為她安排轉校，更不惜於校門外等待校長達三小時，即使及後經歷女兒李嫣出世，以及與王菲離婚等，他依然對竇靖童不離不棄，更在背後默默支持發展音樂事業。

張丹峰獲封模範後父

內地男星張丹峰有圈中「模範後父」之稱，他早在與洪欣交往時，已對女方與莫少聰所生的兒子莫鎬濂視如己出，充當父親角色，陪伴每天通電話、說故事等，兩父子感情深厚，莫鎬濂不但改姓張，更在洪欣為張丹峰懷上女兒時，曾擔心會因此失去父愛，而最終張丹峰亦對兩兄妹一視同仁，絕無厚此薄彼。

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