人緣好到不得了　周冬雨緋聞男女通殺

周冬雨雖沒有網紅臉，且是零身材的「長平公主」族，可是跟她合作過的無論是男或女，甚至圈外小鮮肉同樣被其「pure樣」迷倒而傳緋聞。入行9年的她，緋聞男友同其星途一樣燦爛，分別曾同何超蓮現任男友竇驍、林更新、陳曉、阮經天及余文樂傳緋聞，而昨日內地更傳出她和一圈外男子同入一酒店房，且舉止親密，似轉口味不再愛圈內人。

周冬雨曾被偷拍過跟林更新深夜甜密擁抱外，更被傳是介入台灣型男阮經天和女友許瑋甯8年情中的「第三者」，指阮經天和周冬雨分別合作《暴走神探》及《謊言西西里》時，兩人態度曖昧，令許瑋甯忍無可忍提分手，阮經天否認「偷食」，但許瑋甯堅決不回頭。

至於周冬雨和余文樂的緋聞最具話題性，皆因余文樂比周冬雨年紀大一截，但兩人在綜藝節目《我們相愛吧》中，由生疏到後來攬頭攬頸，令人懷疑兩人戲假情真，直至余文樂宣布結婚，更累余文樂遭周冬雨粉絲罵他年長，不配女神小雨。

另外，周冬雨和竇靖童因電影《七月與安生》而結緣，其後兩人被網友撞見同遊泰國，齊食串燒、飲酒又逛街，又被撞見齊在公園玩滑板，且不時在網上互動留言，有網民更指她們：「關係真不是一般好。」

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