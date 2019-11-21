【閨蜜睡房】老竇期望高　龐景峰嘆有壓力

龐景峰（Andrew）應東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》邀請擔任嘉賓，一連三集與主持人俞詠文（Angela）暢談內心世界。談到爸爸錢小豪及媽媽郭秀雲都是圈中人，身為星二代的他直言一出世已踏入娛樂圈，不覺得有壓力：「已經習慣咗，其實好多好出色嘅藝人都係星二代，所以唔覺得係壞事，睇吓自己點樣創立未來啫！」

小時候父母忙於拍戲，Andrew只能透過銀幕見他們，因此受拍武打電影的爸爸影響愛上武打，當時覺得爸爸是超級英雄，希望自己長大後也做超級英雄。又自爆小時候與叔叔錢嘉樂同住，但被對方「糟質」，究竟錢嘉樂如何「糟質」他呢？

興趣發展成事業

提到近年父子檔合作拍戲，Andrew坦言爸爸對他的期望，令他有壓力：「佢想睇吓個仔係咪做到，拍戲時就唔想我用替身、用少啲威吔，佢想我使出真正嘅功夫。」擅長運動的他，精通跆拳道、芭蕾舞、溜冰及斯巴達比賽，斯巴達比賽是全球最大的障礙賽，他更將興趣發展成事業，教健身班，還破格地教大家街頭健身，想知為甚麼他會有這個想法？當中又有甚麼趣事？記得今個星期五、六、日收看《閨蜜睡房》！

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