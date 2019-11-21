繼父擔泥！周冬雨捱過坎坷　福布斯女星最強

現年27 歲的周冬雨（小雨），9年前挾「謀女郎」之名拍攝《山楂樹之戀》，處女作震撼13億觀眾；24歲憑《七月與安生》再下一城，首嘗「金馬影后」滋味；最近在上映不足1個月的內地電影《少年的你》中，飾演遭校霸欺凌的資優生「陳念」，監生被剃光頭加上一公升眼淚，換來15億總票房！

第32屆中國電影金雞獎將於本周六假廈門舉行，小雨憑去年4月上映至今、累積13.61億總票房的《後來的我們》，挑機今年已在柏林電影節銀熊獎封后的詠梅及百花獎影后白百何，角逐金雞獎「最佳女主角」，未知鹿死誰手！

童年遇校園欺凌

小雨星途一帆風順，全憑過人清純氣質，亦有傳與其家底雄厚有關，不過事實剛好相反，出生於石家莊平民之家的她，童年時極為坎坷！她讀小學時，生父遇交通意外離世，母女頓失經濟支柱，小雨後來跟隨母親改嫁當工人的繼父，生活環境未見改善， 眼見有不少繼子女受虐的新聞，上學又遭校霸當眾羞辱，弱小心靈承受沉重壓力，幾乎每晚喊濕幾個枕頭！幸好繼父待她不薄，視如己出，寧願委屈親生兒子住閣樓，讓出房間讓小雨住，到她讀中三那年，同母異父的妹妹出生，繼父對她的愛不減，令缺乏安全感的小雨逐漸接受。

要維持一家五口生計，單靠繼父月入不足2,000元人民幣的工資實在捉襟見肘，所以小雨放學後曾與媽媽在家中穿珠仔賺外快。最令小雨感動的是，繼父不想埋沒其跳舞天分，雖然每年要多付數千元人民幣學費，令家庭經濟百上加斤，但他竟瞞着小雨到地盤擔泥賺外快！直至有一日，小雨無意間知道真相，終解開其心結，衷心叫繼父一聲「爸」，父女相擁而泣。

魚子醬當小菜

繼父無條件的愛成為小雨發憤脫貧的最大動力，她將處女作的片酬全數奉獻繼父，亦未因《山》片成名而恃寵生驕，把握所有賺錢機會，統統「有殺錯冇放過」！目前為止，她已參演了29齣電影、6部電視劇、13齣微電影、5部配音作品，還推出單曲、拍廣告及亮相綜藝節目，即使被指是「爛片」的作品、客串角色都照殺。自從多了「金馬影后」這個名銜後，據知其劇酬升至每集60 萬人民幣，片酬2,000萬起跳，年收入達1億人民幣！

小雨今年打入「福布斯中國名人榜」第7位，排名緊隨吳京、黃渤、胡歌、徐崢、周杰倫、沈騰幾位男星，是內地女星之最。早前，她被拍得偕媽媽參觀每平方米5萬人民幣的別墅，準備送贈五星級安樂窩孝敬父母。而她不時上載照片與粉絲分享日常，看似慳家食即食麵，卻被「識貨」網民發現她以1,500元人仔的魚子醬做小菜，脫貧成功，如今如沐春風！

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