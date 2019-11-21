鄧健明開騷要問相士！許志安冇嚟搵佢頂上

太極樂隊成員鄧健明（Joey Tang）以「單飛」形式在九展舉行演唱會，雖然同期不少歌手取消演唱會，但Joey仍能順利開騷，他穿上黑色皮褸造型出場，結他Solo彈出《Eye of the tiger》揭開序幕，再邊彈邊唱出《拼命三郎》和《頂天立地》。至於今次個唱，Joey可謂「碌爆人情咭」，請來與他有淵源好友歌手有李克勤、蘇永康、陳慧琳（Kelly）、何婉盈、側田來做表演嘉賓，首先出場是蘇永康，兩人合唱《朦朧夜雨裡》，蘇康叫Joey做「前輩」，Joey即說大家是85年同期出道，而蘇康稱當年劇集《壹號皇庭》的歌曲，都是Joey幫手彈奏及編曲，還有他每個演唱會都是Joey主音結他手亦有做音樂總監，蘇康再唱出《不想獨自快樂》。

之後側田出場，Joey笑言因18歲的兒子都叫Justin，更自爆試過打電話給兒子卻打錯給側田，側田笑稱當時聽到一頭霧水。而Joey以結他伴奏，讓側田唱出《情歌》。而Joey請另一嘉賓上台，他謂：「原唱者嚟唔到，我搵咗另一個『安仔』陳健安（嚟唱《一加一減你》。」on仔就自我介紹：「唔好意思，我唔係許志安，我係陳健安。」

嘉賓一個接一個，論到天后陳慧琳登場，Kelly稱Joey是她第一個接觸的音樂人，當時未出碟，全靠Joey讓她通過了試音。Joey謂試完音後，回公司見到黃栢高（Paco）：「我問Paco唔係唔簽佢嘛，Paco就話嘞，簽咗先試音㗎傻仔。而當年陳少寶都話Kelly一定係天后。」Kelly笑謂：「早講嘛，我當時好驚㗎。」Kelly還指當年Joey外型好惡好Cool，原來好nice，同外表完全不一樣。

而李克勤上台演唱《活著為求甚麼》，更大讚Joey：「我哋識咗幾十年，我依家先知你咁多面部表情，又瞇眼、又伸脷，咁多表情嘅，仲要操到手瓜起𦟌，你幾十歲都可以咁大隻，犀利。」而克勤指Joey選了《紅日》來合唱，Joey解釋是他第一次入錄音室就是這首《紅日》，所以是很有意義。

因配合散場交通問題，今次Joey改為開騷前接受訪問，他自爆一周前曾接受牙齒手術：「上星期我牙痛，以為患係牙周病，睇完牙醫，但過兩日又痛過，後來發現係因為我有磨牙習慣，影響牙骨歪，其中係有節牙骨枯死咗，所以要開刀清除牙骨碎片。」他稱已康復，不會影響到演出。講到能夠順利開騷，Joey坦言起初都有考慮延期，但主辦單位有問過相士，認為這個日子是適合，所以最後決定如期舉行。

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