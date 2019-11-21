靚人助陣有着數　何國鉦婚紗騷400人參加

時裝設計師何國鉦（Dorian）原定光棍日（11日）在荃灣舉行其副線婚紗系列的晚宴，惜社會事件持續，恐附近交通混亂帶來不便，晚宴最終取消，Dorian說當日早上作出取消的艱難決定，不過由於晚宴籌備多時，及花了不少心血，直言會再搞，他說：「會再搞，希望一月再搞，因為做咗好多準備功夫，唔想嘥。知道依家呢個氣氛，大家都冇乜心情，遲吓會再決定幾時搞番。」他說晚宴前一日的婚紗展則順利進行，直言好好彩，他說：「婚紗展嗰日真係好彩，之前仲好驚，因為早排有其他婚紗展好少人去，我聽聞有個婚紗展，只有十對準新人去，情況真係令人擔心，打定輸數，諗住實冇人來。但好好彩，結果有四百人嚟，我啲同事都好鼓舞，我覺得結婚嘅人始終要結，而且係一年前就要籌備，可能嗰日又有傅嘉莉和陳爽幾位靚女喺度宣傳佢哋嘅產品，有靚人助陣，大家都開心啲。」

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