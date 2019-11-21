Dry足六人　糖妹有着落部署沙灘婚禮

形象可愛親切的糖妹事業得意，可惜愛情方面，自六年前與舊愛分手後就一直「守dry」，難怪身邊好友都戥她着急，紛紛為她做紅娘。直至近日終於傳來好消息，春風滿面的她坦言現時確實有食緊飯的「朋友」，雙方了解中，但就不心急拍拖！糖妹充滿信心，自信肯定嫁得出，並已幻想將來結婚畫面。

工作篇：咁高咁大食得痛快

藝人糖妹（黃山怡）最近與黃美棋、鄺潔楹（Judy）拍攝無綫節目《香港美食一條街》而成為好友，三位「哈比人」首次合作，「咁高咁大」很開心：「大家講嘢唔使岳高頭，今次做節目條頸終於唔使咁攰，平起平坐唔需要踩高蹺。」她笑言三人年紀差不多，很玩得埋，聚在一起就變成一個墟，她大讚兩位好拍檔：「美棋背稿能力好強，可以一字不漏背晒，Judy就好好玩，轉數好快，有時我講啲爛gag或想做啲效果出嚟，佢會接得好快，大家嘅崗位同配合唔錯。」

一集食足17餐

講到在節目內不停食，一日會試五至六間餐廳，最高峰一集食足十七間，她說：「我哋每星期拍三至四日，每人都有其他工作，所以一有時間就會食得清淡啲，或者跑步。（有冇上磅肥咗幾多？）唔好面對現實啦，哈哈，如果有啲廣告代言工作，影相前嗰三日每日跑成個幾鐘，務求塊面同個身收番水。」她開心節目反應很好，還帶挈餐廳生意：「原來我哋講嘅嘢會影響公眾消費意向，如果好食我哋會係咁講黐線，睇番有一集真係講咗好多黐線。（會繼續拍落去？ ）之後唔知會唔會加多兩個哈比人落嚟，但希望我哋三個盡量喺度。」因為今次節目，她終於的起心肝開設一個分享美食的Account。

婚姻篇：性格主動睇啱就衝

一是由信得過的好友介紹，一是自己已認識很久，這兩種男生糖妹才會考慮。糖妹自問性格主動，假如眼前突然出現一個令她覺得一定要走在一起的人，絕對會主動出擊，她也對結婚有憧憬，至於會否生兒育女則是後話。

剛出席完好友王敏奕的婚禮，糖妹被一對新人的誓詞感動到喊，又笑言已幻想將來結婚的畫面：「簡簡單單，屋企人同最熟嘅朋友喺度就夠，一定喺海外，沙灘或草地都OK。」糖妹說時春風滿面，莫非一切已在掌握中？她笑言：「結婚一定唔會係呢幾年嘅事，但係咪單身呢？確實有食緊飯嘅朋友，唔知會唔會係男朋友或結婚對象，總之感情狀況係了解中，對方係朋友介紹，唔再講太多。（大機會一齊？）如果我答咗你，佢睇咗咁點算？將來有咩問題咪好尷尬？唔講，哈哈！」

求偶篇：長期等愛首選圈外

工作排山倒海，除了拍節目外，組合糖兄妹亦合體出歌，還有其他廣告、配音等，雖然事業得意，但自六年前與何浩文甩拖後，糖妹在愛情方面就「交白卷」，她坦言期間亦有約會過：「一定有好多朋友替我着急，介紹啲朋友仔畀我識，我都勸自己open少少，唔好一日到黑舂個頭去做嘢，點都要出去食吓飯、識吓新朋友，但我真係冇嗰種着急嘅感覺，就算身邊有朋友做咗爹哋媽咪，我完全唔覺得有壓力，除咗阿媽有時會哦我之外。」

嚴選對象急唔嚟

除非去到結婚，否則糖妹不會刻意公開感情事，選擇對象也不想揀圈內人，有此考慮，難道與上一段感情有關？她說：「唔關事，首先，我想嗰個人係圈外人，但又想佢明白我嘅工作，圈內人有個問題，就係點都會有啲壓力，可能一年內發現唔夾，但大家睇我哋好幸福，所以實有壓力想繼續一齊證明畀人睇。第二，我唔想有一段時間做嘅嘢係畀呢個人個名cover住，我好討厭呢種感覺，所以下次拍拖唔會講出嚟。如果對方係因為你係artist而想同你拍拖，呢個人你都唔會同佢一齊啦，一層一層篩選之下，遇到嘅機會率變得好低，所以都係急唔嚟。」

服裝：agnès b.

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