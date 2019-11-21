靚仔都冇用　涂毓麟爭女輸畀好友衰兩個字

環球新人涂毓麟（Oscar）最近推出第二首主打歌《Never Mind》，講述一個「做兵」的故事，但主題是表達很多事不應輕易「never mind」，不爭取永遠都不會得到。他坦言現實中試過與好友喜歡同一女生，但因自己太被動，所以最後好友成功追到女生，問到可是很傷心？他笑言：「又唔係嘅，兩個都係我嘅friend，大家開心就得。（自從嗰件事有冇改變咗自己性格？ ）其實都差唔多，都係好被動。（寧願等女仔追你多啲？）可以咁講。（見到鍾意嘅女仔都唔會主動？）唔會好似之前咁差嘅，起碼都會有少少表示，但通常都會等到我知道對方都有意思先會做表示。」他又笑言之前未試過追女仔：「唔會單方面不斷追，而係大家自然一齊咗。」

而講到除了歌手身份外，其實他還是個大學生，還有兩年才畢業，他坦言多謝學校及公司體諒，可以兼顧到學生及歌手身份：「有時真係冇辦法要做嘢就要走堂，會叫同學update我，但考試、presentation公司都會畀時間我去溫書，所以都冇問題。」講到他高大靚仔，又是歌手，更識鋼琴、小提琴、中提琴及管風琴，問到在學校可是萬人迷，很受女同學歡迎？他笑言：「又唔會喎，我做嘢係歌手身份，但返學係學生身份，同埋玩開都係嗰堆，佢哋都知我係歌手㗎啦，所以冇話咩萬人迷，都係平常心對待件事。」他笑言反而不想成為風頭躉：「唔會特別想出風頭，因為讀書還讀書，想搞掂手上嘅嘢先，出風頭會有好多distraction，自己啲嘢會做唔好。」

問到可是從小就想做歌手？Oscar表示：「唔可以話細細個嘅夢想，一直都鍾意音樂，但細個係想讀醫先，但去到一個位覺得自己唔適合讀醫，對音樂又好有興趣，咁啱參加咗《全民造星》，機緣巧合下又入咗呢間公司，所以就試吓做歌手。」講到他讀書成績很好，亦有人說娛樂圈是大染缸，問到家人可是支持他入行？他表示：「佢哋冇乜所謂，覺得我唔鍾意一件事都唔會做得好，所以放手畀我揀自己鍾意做嘅嘢，唯一條件係一定要讀埋大學先，我都好認同。」提到今次歌曲加入了他擅長的古典鋼琴元素，他希望之後可以慢慢有更多自己的元素：「我中短期目標係希望可以做到個唱作歌手，睇遠啲就想曲詞編監都自己做晒，其實自己一直都有做歌，但想同唔同音樂人合作學多啲嘢先。」

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