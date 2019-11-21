澤尻被爆7月參加音樂節狂跳怪舞High咗

33歲日本女星澤尻英龍華上周六被警方在其寓所搜出約0.09克搖頭丸（MDMA）粉末，她其後承認曾使用過大麻、可卡因及俗稱「毒郵票」的LSD等多種毒品超過10年以上，警方對她進行初步驗尿測試，結果呈陰性，目前正進行毛髮等進一步檢驗。

據知，澤尻最近為了為拍攝NHK大河劇《麒麟來了》，已有一段時間沒有吸食搖頭丸，因此尿液檢測未有呈陽性。但《週刊文春》爆料指，她早前於7月底在新潟舉行的日本大型音樂節《FUJI ROCK FESTIVAL '19》，被拍到勁High手舞足蹈，狂跳奇怪舞蹈。當日她與女模好友入夏一齊到場，入夏於7月31日在Instagram公開二人在現場的照片，由於當天落雨，兩人身穿雨衣，不時互攬，入夏留言說跳呀行呀笑呀，而澤尻則回應指入夏跳舞好開心，不少粉絲亦留言稱見到澤尻。不過澤尻被捕後，入夏已急急刪走該照片，實行與澤尻劃清界線。其實澤尻是《FUJI ROCK FESTIVAL 》的常客，2017年她曾與好友片瀨那奈出席。