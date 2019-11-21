畢彼特同30歲女視星Alia Shawkat傳緋聞

55歲荷里活男星畢彼特（Brad Pitt）自與女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）離婚後，一直未有正式新歡，他最近兩個月與電視劇《Arrested Development》30歲女星Alia Shawkat數度約會，傳出緋聞！

畢佬與Alia最早被拍到一起，是在今年9月21日，一起於洛杉磯看舞台劇《A Play is a Poem》。他們上月24日曾一起於洛杉磯欣賞諧星Mike Birbiglia的楝篤笑《The New One》，更在後台與Mike以及一班人合照，被Mike上載社交網站Instagram。今個月16日，畢佬又與Alia現身洛杉磯Wilding Cran藝術館，友人Meral Melika Duran於Instagram上載他們與藝術家傾談的照片。

不過知情者否認兩人正在拍拖，表示：「佢哋有一齊出街，又共同興趣，但最多只係咁。佢哋唔係一對，冇戀情發生。畢彼特喺唔同層面又唔同朋友，呢個係其中之一。佢鍾意同朋友一齊。」

畢佬離婚後曾與麻省理工教授Neri Oxman以及靈修大師Sat Hari Khalsa傳過緋聞。