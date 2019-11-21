張建聲被踢中頭　即場爆鼻血爆唇兼頭暈

藝人張建聲（Justin）近日為ViuTV新劇《打天下》開工，Justin於劇中打到七彩，昨日（20日）他親身上陣拍攝打戲時更發生意外，被武師凌空飛腳踢中頭部，當場爆缸，流鼻血兼爆唇，臉部一片紅腫！意外發生後，Justin被踢到頭暈暈，工作人員隨即停機，但Justin堅持繼續拍，獲工作人員大讚專業，事後Justin接受訪問時表示：「呢套劇有好多鏡頭我都選擇親身上陣，現場有動作武師喺度，動作場面設計得靚就難免危險性高，結果我呢次好唔小心地中咗武師哥哥一腳，食到正晒，即場暈咁滯，跟住自己就即刻Check吓有冇崩牙，因為上次拍《作家的謊言：筆忠誘罪》已經撞崩牙一次，今次好彩冇，但口腔損晒，因為啲牙撞落個嘴度，又流鼻血，鼻骨有啲痛，最緊要唔好撞歪就Ok。」

去年Justin拍《作》一場跌落泳池的戲份時，不慎撞向池邊撞爆半隻門牙，他就索性將這一幕意外放進戲中，今次他拍《打天下》受傷，又係傷得唔好嘥照放落劇情中：「最好彩係用得到，連抹乾鼻血再流都係真。我覺得呢次算不幸中之大幸，因為大家都搏晒命拍，武師覺得非常唔好意思，但最緊要效果好。除咗電影《真‧三國無雙》外，今次係我從影以嚟打得最勁嘅一次，但打空手道係好體力化同埋身肉搏，劇組都估唔到我會做到呢啲打嘅動作。」昨完成拍攝後，Justin因太攰極速回家休息，問到今日會否去睇醫生？他謂：「睇吓情況點，如果冇咩都未必睇醫生，keep住繼續開工先。」

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