揭患腦膜炎經過　韓馬利病後反應慢抑鬱

由蘇志威（蘇老闆）創立的舞蹈演藝學院，今日舉行記者會宣傳最新舞蹈證書課程，擔任學院董事、早前自爆患腦膜炎的韓馬利（Mary）首次公開現身，回復狀態、精神不俗的她大派定心丸指身體好好多。

講到病發經過，Mary表示突然發燒2日，被老公捉去睇醫生，繼而「斷片」陷入昏迷，曾一度危險到猶如半隻腳踩入鬼門關：「以為食退燒藥就得，一去睇醫生就叫我即刻入院，佢一講完就斷片好模糊，直接入院不省人事，又唔係發高燒，估唔到有咁大反應。」並指昏迷了個幾星期全無意識：「有朋友話我醒得番好好彩，有人幾乎手腳都唔郁得、有人3個月都醒唔番，真係唔好睇少發燒。」

中西合璧治療

問到是否嚇壞老公？她笑言：「嚇死佢啦！結婚30幾年都冇見過佢咁驚、咁緊張、咁細心，好彩自己有做開運動，冇抵抗力情況會更差。」正接受中西合璧治療，要食半年血清素：「吊咗3個星期消炎藥，搞到散晒冇力、出晒冷汗，後期仲有抑鬱，所以要食血清素，因為驚翻發，中醫就係調理。」

大病後情緒低落

Mary又指大病過後發現反應變慢，有時見到人都講唔出名字，體重方面亦大跌7kg，現成功增肥5kg：「瞓到食到就已經好好，當時食唔到好無奈、好辛苦、好慘，朋友又幫唔到自己，叫我諗啲開心嘢，但情緒低落係控制唔到，經過今次病之後，都有諗餘下生命點過，以前太忙，依家好享受慢活生活，覺得每日擘大到眼唔係必然，食到嘢、抖到氣都好感恩，學會關心多啲長期病患者，安慰無奈、無助嘅佢哋，首先要裝備好自己先。」

蘇老闆唔敢自己開課程

講回最新舞蹈課程，剛從馬來西亞開草蜢巡迴演唱會的蘇老闆話：「唔敢自己開課程，飛來飛去做嘢，下星期就飛去美國開騷，今次呢個課程係獲國際認可，仲可以申請政府資助。簽到獨家都覺得好光榮，為舞蹈界出一分力，可以幫助到年青人，推動到做運動、享受音樂樂趣，增進佢哋知識、引起興趣，睇吓會唔會加入呢行。」

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