譚嘉荃處女騷再改期：Fans話行路都要嚟

本於明日（22日）舉行處女騷的譚嘉荃（Amy）先後受天氣問題、社會環境影響，今宣布第三度改期，她出席活動受訪時不禁先唉聲嘆氣：「唔識講，前幾日都仲好堅持唔會改，因為改咗一次都真係冇理由再改第二次，但無奈社會有嘢改變，萬一觀眾、嘉賓喺來回路程有咩事，我會一世唔安樂。」續謂若繼續開騷，已幻想最壞情況：「台下會冇人、睇睇吓如果有緊急事會走晒啲人。」

Amy表示改期消息一出，令不少期待已久的Fans都好唔開心：「當社會咁唔開心，佢哋都想娛樂吓，有Fans初初話行路都要過嚟。（你會唔開心？）失落多啲，就好似條橡筋扯行晒，次次想射出都收番咁，依家改咗出年5月，場地一樣，但日子未定，有諗過係咪要努力Keep住身形到5月？同事都叫我放肆吓先。」又自爆再改期有失亦有得，前組合B2隊員郭可穎險「甩底」：「取消之後第二日，郭可穎同我講畀個女傳染到手足口病，如果繼續佢就未必嚟到，咁我就會好唔開心，大家都係想見到我哋一齊唱。」同時，Amy感謝投資者三度改期仍不離不棄：「之前兩次騷錢都係冇得退，但佢哋都繼續再搞，暫時亦都冇贊助商退出。」

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