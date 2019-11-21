激！相撲唔打底　森美爆丁子朗露「啷啷」

藝人森美與丁子朗今日為無綫全新一輯《森美旅行團》宣傳，兩人講到在節目中穿上相撲手裝束玩相撲，森美大爆子朗走光露「啷啷」：「公司叫我哋玩相撲我好開心，因為我好鍾意，佢哋話小朋友同女仔可以喺相撲帶入面着條短褲，問我着唔着，我話唔使，我講完見到佢（丁子朗）面有難色。」子朗坦言對方不着短褲，自己也不能着，但他較擔心整潔問題，所以當晚就用剃刀清除體毛。森美稱穿上相撲裝後，他與子朗初時有點尷尬，而且兩人沒有相撲手大隻，所以穿起似尿布，跟專業相撲手的造型差很遠，但當見到其他相撲手就沒有尷尬感，當成一項運動，玩完覺得很自在。

森美又指穿上相撲裝後，兩人有互相檢查有否走光，又即場示範「瞓車底」驗走光法，他笑言：「我哋真係好似瞓車底咁幫對方檢查，我檢查嘅時候，佢真係冇走光，可能佢走得太大步，所以露咗出嚟。」子朗謂人生第一次有男人向他大叫收番埋佢：「個攝影師話你走咗粒出嚟。經歷過呢次乜都唔驚。（為節目而犧牲？）我哋係尊重相撲呢個文化。」

另外，兩人在節目內又玉帛相見浸溫泉，森美說：「我同佢浸溫泉嘅時候，我逼佢講情史，佢好怕醜，我話如果你依家起身走，我就唔逼你，點知佢真係起身走。」森美認為今輯節目可一不可再，四人未知有否機會再合作，他指子朗愈來愈紅，很難請，至於其餘兩個拍檔麥美恩與吳若希，前者又是綜藝女王，並開玩笑指吳若希因為在節目中沒有偶像包袱，節目播出後要退出樂壇。

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