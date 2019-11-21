吳若希做咗一樣嘢肉酸到爆　怕難喺樂壇立足

藝人麥美恩（Mayanne）與吳若希（Jinny）宣傳無綫全新一輯《森美旅行團》，兩人大爆節目內容，Jinny犧牲偶像包袱與Mayanne齊以騎呢臉堅尼上陣拍節目，Mayanne表示：「因我上一輯我着老虎臉堅尼好成功，所以想再玩一次，但我一個人玩冇意思，所以就拖咗佢落水，我着嗰件原本係鱷魚，但着咗上身變咗條無身材嘅蛇，工作人員就搵咗粵劇面譜同青花瓷嘅臉堅尼畀Jinny。」Jinny坦言真心覺得肉酸，所以穿後也不敢走出去。

Mayanne搭嘴說：「佢着起真係好肉酸，大家都話死啦，點同Herman（唱片公司老闆何哲圖）交代。」Jinny笑言：「唔怕，我豁咗出去，最多開多幾個節目畀我做，我都怕節目播出後，我冇得喺樂壇立足。森美大哥話會作番首《青花瓷》畀我唱。」

另外，在節目中森美與丁子朗以肉體擔當，會穿上相撲裝，子朗還不慎露「啷啷」，Mayanne笑謂除了森美為子朗事前瞓地檢查有否走光，她事後也有將相片拉大檢查，Jinny指Mayanne很努力在相中尋找子朗的「啷啷」，Mayanne解釋是要為保護小朋友。Jinny稱經過上一輯拍攝，這一輯大家更有默契：「知道大家嘅底線，原來係冇底線，講嘢可以好絕，冇轉彎餘地。」提到森美指今輯可一不可再，下次很難請到他們做節目，Mayanne建議下次由她與子朗及Jinny開節目，再邀請森美，但只怕對方冇時間。

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